租行李箱划算嗎？這3種人超適合

品質好的行李箱價格「貴鬆鬆」，用租的或許可省掉不少麻煩。（圖／達志影像／shutterstock）

外出遊玩時，攜帶行李箱是許多人的選擇，但品質較好的行李箱，價格從數千元到上萬元不等，如果買便宜的，又會擔心是否耐用；其實，現在已有專門出租行李箱的服務，透過此管道，或許能解決不少麻煩，只是問題又來了，行李箱到底是要用租的還是買的會比較划算呢？

在香港經營行李箱出租的Rachel接受《香港蘋果日報》訪問時，提出有三種人特別適合租用行李箱，雖然當中有些原因是和當地狹人稠、房價高有關，但關於這三點，台灣的狀況也沒有比較好，因此仍值得參考。

Rachel表示，適合租行李箱的三種人，第一種為不常旅行的人，因為香港地方小，若擺了個30吋的行李箱在家，它所占用的空間大概值幾萬元，但租行李箱只要幾百元，除了能避免占用家中空間，還可以較為便宜的價格，用到品質佳的行李箱。

第二種適合租行李箱者，是要和多名家人一同旅行的人，因為一般家庭頂多有兩、三個行李箱，如果五、六個人要一起出遊，那肯定不夠用；至於第三種，則是既需要長途旅行也要短途旅行的人，因為這兩種旅行方式所需要的行李箱大小完全不同。

另外，Rachel建議消費者在租行李箱之前，要想清楚用途，如果是要以裝衣服為主，那就不必租到很厚重的行李箱，反而是輕便比較重要；而某些客人的行李會裝3C用品，不能滲水，所以會建議他們租厚一點的箱子，且接合口別選擇拉鍊，而是要用扣的。

(中時電子報)