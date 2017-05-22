租行李箱划算嗎？這3種人超適合
外出遊玩時，攜帶行李箱是許多人的選擇，但品質較好的行李箱，價格從數千元到上萬元不等，如果買便宜的，又會擔心是否耐用；其實，現在已有專門出租行李箱的服務，透過此管道，或許能解決不少麻煩，只是問題又來了，行李箱到底是要用租的還是買的會比較划算呢？
在香港經營行李箱出租的Rachel接受《香港蘋果日報》訪問時，提出有三種人特別適合租用行李箱，雖然當中有些原因是和當地狹人稠、房價高有關，但關於這三點，台灣的狀況也沒有比較好，因此仍值得參考。
Rachel表示，適合租行李箱的三種人，第一種為不常旅行的人，因為香港地方小，若擺了個30吋的行李箱在家，它所占用的空間大概值幾萬元，但租行李箱只要幾百元，除了能避免占用家中空間，還可以較為便宜的價格，用到品質佳的行李箱。
第二種適合租行李箱者，是要和多名家人一同旅行的人，因為一般家庭頂多有兩、三個行李箱，如果五、六個人要一起出遊，那肯定不夠用；至於第三種，則是既需要長途旅行也要短途旅行的人，因為這兩種旅行方式所需要的行李箱大小完全不同。
另外，Rachel建議消費者在租行李箱之前，要想清楚用途，如果是要以裝衣服為主，那就不必租到很厚重的行李箱，反而是輕便比較重要；而某些客人的行李會裝3C用品，不能滲水，所以會建議他們租厚一點的箱子，且接合口別選擇拉鍊，而是要用扣的。
(中時電子報)
關鍵字：行李箱
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。