故宮11億「鬥彩雞缸杯」展櫃竟出現蒼蠅屍

蒼蠅屍體出現在展品旁（余信賢攝）

蒼蠅屍體出現在展品旁（余信賢攝）

蒼蠅屍體出現在展品旁（余信賢攝）

目前正在嘉義高鐵站大廳內展出的故宮「打開亞洲之門」展覽，真品價值11億「鬥彩雞缸杯」玻璃展覽櫃內，居然可以出現蒼蠅屍體，難道連蒼蠅都識貨？

4月24日才在高鐵嘉義站大廳裡展出「打開亞洲之門」展覽，故宮南院將許多館藏文物以複製品的形式，在大廳中放在玻璃櫃內展示，讓往來旅客可以不用前往故宮南院就可以搶先一步看到藏品。這裡可以見到清代「職貢圖」，高麗時代「青瓷瓜形水柱」、「生命之樹紋繪染掛飾」、伊斯蘭玉雕工藝「瓜瓣杯」及「鬥彩雞缸杯」等明星展件，引領觀眾欣賞亞洲多元藝術文化的融合與淬煉。

21日在台北故宮就已發生玻璃展示櫃莫名開起事件，而22日卻在高鐵嘉義站大廳裡故宮展品「鬥彩雞缸杯」的玻璃展示櫃內發現一隻臥倒在內的蒼蠅，明顯的可以看出這隻蒼蠅已不動如山，死狀祥和。原本嚴密保護文物的玻璃櫃應該是密不通風，連蒼蠅都飛不進去。

姜梅紅議員助理陳建宇表示，看到展品下方出現蒼蠅屍體感到不可思議，不知道這隻蒼蠅是如何闖入玻璃罩，難道蒼蠅真的愛上價值11億的「鬥彩雞缸杯」。個人認為，辦理此展覽利益良善，對於故宮南院曝光度有加分效果。但魔鬼藏在細節裡，一隻蒼蠅出現於展品旁，對於國家級的故宮實難想像畫面，難道故宮螺絲真的鬆了嗎？

身為國家級博物館，雖然在高鐵站內所展示的展品全都為複製品，但也應該盡好良善管理人之責。

(中時)