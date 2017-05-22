網傳劉亦菲罕見同框父母 劉爸爸斯文被推爆

網瘋傳劉亦菲與父母聚餐照。（圖／取材自劉亦菲微博、新浪娛樂）

大陸女星劉亦菲以空靈外貌與古典氣質，穿起古裝飄仙氣，還擁「神仙姐姐」稱號，日前她為女星張靚穎、大學同學、演員周揚擔任伴娘，穿起禮服相當搶眼，甚至差點搶過新娘風采，還讓她再被受封「最美伴娘」，而近日劉亦菲則被網友曝光疑似她與父母一同吃飯照。

近日網路上瘋傳疑似劉亦菲與父母一同聚餐照，劉亦菲還戴上墨鏡，三人相當低調，並巧妙以傘遮擋，不讓民眾看見，其中網友還指出，劉爸爸舉止文雅，氣質斯文更是被讚爆。據悉，劉亦菲讀小學時父母離異，她隨著媽媽移居美國，並在2002年在大陸拍電視劇《金粉世家》出道，這回難得捕捉到劉亦菲私下的一面，也因此引發熱議。

(中時電子報)