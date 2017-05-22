法鼓山捐1500組火災警報器　保障弱勢戶居安

法鼓山社福慈善基金會捐贈1500組火災警報器給新北市消防局，保障居民住家安全。（李其樺翻攝）

消防局前往弱勢家庭安裝火災警報器，讓弱勢戶住得更安心。（李其樺翻攝）

為回饋鄉里，法鼓山社福慈善基金會22日上午捐贈1500組火災警報器給新北市消防局，未來將優先發放北海岸獨居長者、身心障礙家庭等弱勢戶安裝使用，保障民眾居家安全。

新北市消防局表示，獨立式住宅用火災警報器具有偵測異常溫度和濃霧的功能，能在火警剛發生及早通報民眾逃生，且安裝簡便、價格便宜且供電時效長的優點，呼籲民眾自主裝設警報器，提昇居家安全與防災意識。

(中時)