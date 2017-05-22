高雄出現今年首例日本腦炎

高雄市出現今年台灣首例本土日本腦炎，衛生局指出，個案為50歲家住湖內區男子，5月11日出現單腳無力，就近到台南新樓醫院就醫，隔天陸續出現雙腳無力、解尿困難、發燒等症狀，5月16日病情加劇緊急轉送成大醫院，今天確診感染日本腦炎，目前意識清楚，住院治療中。

高市疾管處表示，該患者工作地點在路竹汽車零件工廠，活動範圍以住家、工作地為主，經初步調查未發現其他疑似病例。而個案路竹工作地點附近有2處豬舍等高風險環境，已針對疑似感染區域周遭展開調查、採取捕蚊掛燈等防治工作，嚴防疫情擴散。

疾管署指出，台灣日本腦炎流行季集中在每年5月至10月，6至7月為流行高峰。依據疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共1例確定病例；2012至2016年確定病例數分別為32、16、18、30及23例。

衛生單位表示，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要增幅宿主，提醒市民儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動。

疾管處說，日本腦炎感染者大多無症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者甚至可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，甚至死亡。

接種疫苗為有效的預防方法，衛生呼籲家中若有年滿1歲3個月的小朋友如尚未接種日本腦炎疫苗，請儘速帶往合約醫療院所接種，疾管署自今（22）日起幼兒常規接種提供新型活性減毒日本腦炎疫苗，只需接種2劑，請家長依時程帶幼兒前往各地衛生所或合約院所接種，保護愛兒健康。

(中時)