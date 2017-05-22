安家實物銀行包粽子 為弱勢家庭送暖

社會局人員現場包粽送給弱勢家庭。（社會局提供）

現場還有義剪活動，給家庭成員煥然一新的感覺。（社會局提供）

桃園市政府社會局今天上午結合多項慈善單位，在安家實物銀行八德分行舉辦粽子公益活動，社會局長古梓龍表示，希望在端午節前夕藉由用包粽子的具體行動，讓弱勢家庭感覺到愛與關懷。

社會局表示，安家實物銀行在桃園13區設有分行服務據點，救助對象則以生活貧困、三餐不濟的弱勢家庭為主，對這樣的家庭而言，端午節要吃到粽子也是一種奢侈，因此特別在八德分行舉辦包粽活動，與中華基督教救助協會幸福巴士、財團法人佛光山慈悲社會福利基金會一起包粽子作公益，將粽子分贈給弱勢家庭。

上午活動不但有師傅現場包粽，也教導弱勢家庭如何包粽子，現場也有免費剪髮服務，讓弱勢家庭能有「煥然一新」的感覺，社會局表示，民眾可多利用實物銀行捐贈體系，捐贈米、麵條、泡麵、沙拉油、罐頭、衛生紙、沐浴乳等民生物資，特別注意食品得符合食品安全衛生管理法等，且保存期限需半年以上。

(中時)