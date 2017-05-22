路跑＋音樂 「2017 音浪頭城」健康、HIGH翻天
「2017音浪頭城」活動將在7月7日起在烏石港外澳沙灘連續舉辦3天，頭城鎮公所將在當天另配合舉辦「94 i 音浪-頭城路跑」，並特別將起跑時間訂在下午4點，讓參與者在完成路跑後，便可直接加入「音浪頭城」沙灘音樂會HIGH一整晚。
「94 i 音浪-頭城路跑」活動全程8公里，報名費450元，贈品包括運動背心、完賽證書、獎牌、運動毛巾等，價值超過700元，設籍在宜蘭縣另可獲贈運動空心帽，CP值超高。
主辦單位表示，當天只要女生穿著比基尼、男生穿著泳褲參加路跑（可穿著布鞋），都可獲得音浪熱區手環，憑手環即可進入音浪晚會專屬熱區，盡興地HIGH一整晚。
頭城鎮長曹乾舜說，音浪頭城今年是第2次配合路跑活動行銷，去年的起跑時間訂在清晨，與晚會活動無法順暢結合，今年特別將起跑時間改到下午4點，以便能與晚會活動串連，同時也提醒所有參賽選手，要注意自身的安全與身體狀況，才能盡情享受自我挑戰的樂趣。
「94 i 音浪-頭城路跑」即日起受理報名，詳情可至中華民國休閒運動交流協會官網查詢 http://www.caiers.org.tw/，另外，為配合活動順暢進行，起跑的前半個小時烏石港路會有短時間的交通管制，也請民眾配合交通警察與工作人員指揮。
(中時)
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