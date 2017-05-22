6名日本人在大陸涉間諜案遭拘留

《讀賣新聞》報導，有6名日本人因在中國調查溫泉，被中國當局以間諜嫌疑逮捕拘留。相關人士指出，6人是地下探勘公司和其合作廠商的員工。

日本政府相關人士透露，據說6人是受委託調查溫泉而訪問中國，於3月底被中國當局以做出「危害國家安全的行為」而逮捕，其中3人是在山東省，3人是在海南省被捕。據悉，山東省與海南省有作為中國海軍航空母艦和潛艦據點的港口。

中國大陸為維持治安，制定了「反間諜法」和「國家安全法」等，並加強監視外國人在中國進行調查的活動，間諜行為在大陸最高可處死刑。

(中時)