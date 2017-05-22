花蓮》中橫文山段坍塌 雙向中斷

大量土石坍塌。(楊漢聲翻攝)

預計明日早上7時完成修復。(楊漢聲翻攝)

台八線中橫公路167公里處、文山段，22日上午發生落石坍方意外，大量土石坍塌，造成交通中斷。公路總局表示，由於現場坍方數量約3000多立方，而且仍在間歇性落石，搶修不易，目前機具已在現場待命搶修，預計23日上午7時可以通車。

(中時)