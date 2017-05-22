司改國是會議決議 建構審判機關化

為落實大法官釋字543號解釋意旨，司改國是會議今決議，完成訴訟金字塔制度5年後將審判機關化，也就是未來司法院成為最高審判機關，司法與行政一元化。此外，也將增設商業法院、勞動法院及稅務法庭，成立專業法庭讓審判專業化。

(中時)