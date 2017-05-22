搭乘時光機 親子同遊找回童趣記憶

跳格子。屬於大小朋友的共同記憶，地面利用色塊拼貼手法表現，將童年剪影反射於牆面鏡子，再反射出當下影像。（回行旅提供)

天成文旅回行旅吉祥物 –啾比，以台中代表性侯鳥白鷺鷥為發想，圓圓胖胖的體型，貪吃的白鷺鷥，帶您尋找旅行中的在地美味。旁邊一整面牆的周邊美食地圖，指引周邊美食好去處。(回行旅提供)

繪日之丘吉祥物「嘟比」公仔布偶以山豬為發想，咖啡色、米黃色設計下，更添童趣。山豬亦代表著原住民樂觀開朗的個性，堅強的意志力與生命力，象徵著飯店舒適溫馨、及體貼，在旅途中補充滿滿的能量，放慢腳步，靜心欣賞，體驗旅行的意義！(繪日之丘提供)

頂級豪華家庭房，房內配備孩童喜愛的溜滑梯、室內攀岩牆、小型翹翹板、簡易小帳棚，縱使在房內也能開懷遊樂，享受甜蜜的家庭時光。（繪日之丘提供）

天成飯店集團全新品牌「天成文旅」，以注重在地文化特色，客製化打造專業飯店為核心。旗下「繪日之丘」、「回行旅」兩家飯店共同推出親子同遊專案，品味在地獨特風情。

位於嘉義的「繪日之丘」結合阿里山的意象：日出、山嵐、檜木…等自然素材，透過設計師手法的轉換，巧妙的出現於公共空間與客房之中，與旅客對話產生驚喜共鳴，鎖定親子市場的繪日之丘，打造具有童趣記憶的裝置藝術，期待給予旅客一個會心一笑的旅遊體驗。

天成文旅-繪日之丘即日起至2017/12/29期間，推出「徜徉嘉義 乘風自由行」住宿專案，平日優惠價NT$2,199入住精緻客房(原價NT$7,200+10%)、NT$2,699入住親子三人房(原價NT$8,200+10%)、NT$NT$3,199入住溫馨家庭房(原價NT$9,200+10%)等。入住期間提供免費租借電動機車與安全帽。「親子樂遊主題房」住宿專案，平日優惠價NT$4,199，入住頂級豪華家庭房(原價NT$15,000+10%)，房內配備孩童喜愛的溜滑梯、室內攀岩牆、小型翹翹板、簡易小帳棚，縱使在房內也能開懷遊樂，享受甜蜜的家庭時光。

座落在台中最熱鬧逢甲商圈的「回行旅」，結合回憶、童趣為概念，從門口的跳格子、翹翹板，大廳大型魔術方塊裝置藝術，到各樓層的卡帶、遊戲機，房內的舊彈珠台……等等，處處充滿童趣驚喜，把藝術貼近生活記憶。台中在地出身的—台灣木作藝術家「木匠兄妹」利用木材切割後組合，拼接出兩個主題房型「童趣房」與「機器人房」，提供房客不同的住宿體驗。

天成文旅-回行旅即日起~2017/12/31，推出回味童趣主題房住宿專案，入住主題房型只要NT$4,699起(原價NT$11,000+10%)，並贈送天成文旅-回行旅-啾比玩偶一隻。

(中時)