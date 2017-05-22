優惠匯率詐投資客 女吸金4000萬元
31歲李姓女子宣稱其舅母經營旅行社，可以優於台灣銀行匯率換匯，2014至2015年間共吸金近4000萬元。台北地檢署今(22日)依違反銀行法起訴李女，而李女舅母未知情且未參與，獲不起訴處分。
起訴書指出，李姓女子依換匯天數區分為即期、長期，即期為立即兌換，長期則為2個月至1年不等，2個月期換匯方案為期滿後領取外幣，1年期換匯方案則按月分期領取外幣，期數越長匯率越優惠。
2014年10月至2015年8月間，李姓女子吸引10名投資者投入資金，報酬約3%至37%，年利率約20%至226%，共收取2381萬2000元。
李姓女子因投資股市虧損亟缺資金，2015年9月至12月間，另將換匯方式改為大筆金額，且須延長投資為2個月至1年不等，始享有優惠匯率，報酬率約26%至115%，年利率約91%至278％，向10名投資者收取1470萬7200元。
李姓女子後因資金周轉不靈，無法如期支付投資者外幣，全案因此曝光。北檢統計，李女非法收受851萬9200元，今日依銀行法、刑法詐欺取財罪起訴，並建請法院若李女犯罪所得無實際合法發還，請依法宣告沒收。
(中時)
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