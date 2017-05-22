無論含糖與否 汽水恐與罹患阿茲海默症有關

無論是普通汽水還是零卡汽水，現有研究顯示恐與罹患阿茲海默症有關。(達志影像)

含糖的汽水或可樂，對於身體健康的危害早已眾所周知。但是市面上一些零卡或是代糖汽水雖然也有些研究顯示跟肥胖、糖尿病相關，但是並非十分明確。如今有更好的理由戒掉汽水，無論含糖與否，因為皆與罹患阿茲海默症有關。阿茲海默症是一種大腦疾病會導致記憶，思考和行為問題。也是最常見的失智症形式。

根據bloomberg的報導，醫學雜誌《Stroke》發表的論文顯示，飲用含有人工甜味劑(也就是所謂的代糖)的飲料與患中風和癡呆症（包括阿茲海默症）的風險相關。

另一篇論文則是發佈在期刊《阿茲海默症和癡呆症》。該篇論文發現，含糖飲料攝入量增加與臨床前期阿茲海默症的一類症狀相關，包括腦容量減小，以及情節記憶變差。

但是特別需要注意的是發表在《Stroke》的論文，並沒有發現含糖飲量與阿茲海默症有關係，也就是說兩篇論文似乎有所對立。但是兩篇論文研究人員雖然認為論文結論雖然有所侷限性，含糖汽水與代糖汽水與阿茲海默症確實有相關性，應該在這些基礎上展開規模更大的研究以找出含糖汽水、代糖汽水跟阿茲海默症是否真有因果上的關係。

阿茲海默症專家也認為最保險的方法就是糖汽水與無糖汽水都別碰，這才是最保持健康最好的方法。

(中時電子報)