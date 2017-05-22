阿聯酋航有浴室的頭等艙 將加入台北-杜拜航線
阿聯酋航空宣布，今年10月1日起，將全面改由三艙等A380客機營運台北—杜拜航線，台灣高端旅客將有機會搭乘配置浴室頭等艙，享受頂級服務品質並帶來更全面的飛行體驗。
搭乘頭等艙的旅客可於飛行旅途中，在四萬英呎高空享受阿聯酋航空備受矚目的機上水療淋浴服務，神清氣爽地抵達目的地。阿聯酋航空頭等艙私人套房也提供可阻隔外界干擾的獨立空間，並有個人專屬迷你酒吧、32吋高畫質液晶螢幕，以及阿聯酋航空私藏的 Bulgari 寶格麗沐浴用品包，讓飛行旅程更加舒適。
每個頭等艙座位皆配置一部觸控式整合控制器，可遙控機上娛樂系統和調整座位，無論想將座椅調整成180度平躺式睡床、鋪上睡墊一覺好眠，或是想輕鬆地伸展四肢，皆可透過電動遙控的方式，將座位調整至最放鬆身心的位置。若在飛行途中想舒展雙腿，不妨散個小步前往位於頭等艙前方、隨時補充齊全的酒吧小酌一杯。
頭等艙旅客並可善用阿聯酋航空A380機上設備，充分體驗阿聯酋航空多項精緻服務，包含於機上貴賓休息室品嚐精緻小點、各式調酒；觀賞屢獲殊榮的機上娛樂系統ice內超過2,600個頻道所播映的最新電影、音樂及電視節目。
另旅客隨時享用由國際頂級主廚準備的客房點餐服務；品飲優質特選美酒；還可享受50公斤的行李托運重量額度。別忘了還有私人專車接送服務，讓頭等艙旅客自出門的第一刻起就能享受舒適的旅程。
阿聯酋航空榮獲多項肯定，除了得到首屆 TripAdvisor 旅行者之選為全球最佳航空公司、最佳頭等艙的殊榮，天下雜誌2017年度金牌服務獎也評選阿聯酋航空為航空業的金牌服務冠軍。
(工商)
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