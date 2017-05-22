五星酒店婚宴展 實境體驗一站購足！
婚宴市場不受景氣影響，競爭白熱化，君悅酒店2017婚宴展於5月21日在凱悅廳舉辦，推出一條龍服務，從婚宴會場、喜宴、婚紗、喜餅、婚禮場佈都一手包辦，新人可一站購足，當日下訂還有眾多優惠。
君悅酒店今年一月分於臉書舉辦「夢想婚宴」票選，「璀燦星空」選項從粉色夢幻、都會摩登、自然綠野、傳統中式、奢華經典、復古西式等重圍脫穎而出，故將今年婚宴展主題訂為「星光奇緣」。
本次婚宴展君悅和C.H Wedding經典婚紗、創意能量豐沛的巧偶花藝設計、全台首家法式點心婚禮喜餅COURONNE君赫，以及擅長以優美旋律打動人心的亞斯音樂等婚宴業者合作，現場除展示首次登場的全新婚宴主題佈置與陳設外，亦搭配頂級婚紗發表秀，讓準新人在場可看到婚宴相關服務的實境展演。
負責婚宴布置的巧偶花藝設計創辦人林哲瑋表示，今年以10萬株的石斛蘭串起做為星光奇緣的主題布置，因為石斛蘭形狀與星星類似，希望新人能在星海中找到屬於自己的那顆星，串起屬於自己的緣分。
藝人賈永婕創辦的C.H WEDDING在本次婚宴強勢推出年輕品牌「C.H girl」，展演C.H girl系列二十餘套禮服，禮服特色除了年輕甜美浪漫氣息的白紗，最任性的是在禮服中，加入獨有衝突性的時裝元素；例如以皮衣外套為發想而在領口加上鉚釘和大翻領，或是現代西裝外套的版型加上古典禮服的輪廓，跳脫乖乖牌的形象，不僅讓時裝與禮服的結合交織出趣味與獨特，更讓新娘藉此大聲宣告「即使身為人妻，依然開心作自己」的率性。
本次C.H wedding婚紗秀特別邀請名製作人柴智屏的女兒-高雋雅擔任展演佳賓，覺得自己帶有男孩氣的高雋雅表示，自己想要婚紗是「以新娘方便活動為主」，裸露與否不是問題，有機會想嘗試白色泳裝為主題的跳水婚禮，感覺很酷！
(中時)
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