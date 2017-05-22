國民黨選舉落幕 朱立倫：盡快團結成有力在野黨

國民黨主席選舉落幕，由前副總統吳敦義當選。新北市長朱立倫呼籲國民黨夠盡快團結，發揮影響力。

朱立倫今日出席市政活動時，媒體詢及是否有在第一時間打電話祝賀吳敦義，朱立倫說，他當天就已與吳通過電話，也恭喜他，希望能盡快弭平選舉傷痕。

朱立倫也提及，這幾天包括吳敦義，大家都在努力，希望能盡快團結，扮演好一個強而有力的在野黨。

(中時)