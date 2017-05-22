屏東擬建文史館紀念火燒庄抗日
馬關條約後，台灣割給日本，隔年日軍接收之際，全台爆發抗日事件，其中南部六堆客家族群浴血奮戰，寫下一頁悲壯史詩；後人在長治鄉設置六堆紀念碑緬懷先人，更催生文史館盼延續客家硬頸精神，今日客委會主委李永得南下屏東現勘，讓館舍興建露出曙光。
長興村長邱武康指出，1895年乙未抗日是台灣史上幾乎全民參與的戰役，尤其客家族群作戰最力，南部知名戰役包括佳冬步月樓、長治火燒庄等，都非常激烈，尤其火燒庄一戰，六堆客家先民死傷慘重，浴血奮戰是台灣史上不可抹滅的一頁。
六堆地方人士為紀念義勇軍的英勇事蹟，特地在長興村火燒庄抗日古戰場興建紀念公園及烈士紀念碑，讓後代子孫緬懷先烈保鄉衛土的英勇精神；但以此形式很難吸引遊客前來，所以地方期盼中央資源挹助，催生文史館興建。
「如果是公園整修那大可不必來」，邱武康強調，我們要的是一座文史館，往後有人會來參觀，期望展現客家忠義硬頸精神，呈現地方豐富的文化底韻及轉折脈絡。
屏縣府客務處長陳麗萍指出，評估計畫已經啟動，配合人文調查與地方需求進行統整，不排除任何可能性，但故事還需要有「人」在裡面，後續的管理及經營，都需要納入評估，客委會給了「一定支持」的說法，相信距離目標不會太遠。
(中時)
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