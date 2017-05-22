無法參加WHA再批馬 徐巧芯：綠委雙重標準

台灣今年無法參加世界衛生大會(WHA)，綠委批評，證實當年馬政府犧牲台灣才換來參與WHA。馬辦發言人徐巧芯今(22)日表示，綠委髮夾彎的功力和雙重標準令人瞠目結舌，這種拙劣的政治操作，社會自有公評。（圖/本報資料照片）

台灣今年未獲邀請，無法參加世界衛生大會(WHA)，中斷了8年來的國際參與，民進黨立委們批評，這證實當年馬政府犧牲台灣才換來參與WHA。前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今(22)日在臉書貼文表示，民進黨立委髮夾彎的功力和雙重標準令人瞠目結舌，這種拙劣的政治操作，社會自有公評。

徐巧芯在臉書上說，今年台灣確定被WHA拒於門外，民進黨立委就見笑轉生氣，反批馬政府當年犧牲台灣，想把馬政府8年來努力增加台灣國際能見度、參與國際的貢獻一筆抹煞。這種拙劣的政治操作，民眾的眼睛是雪亮的，這個社會自有公評。

據《中央社》報導，徐巧芯指出，2009年時任衛生署長的葉金川參與WHA，被管碧玲等多名民進黨立委辱罵「丟台灣的臉」；但在去年，蔡英文政府所派出的衛福部長林奏延在WHA上發表演說時，卻以「中華台北」自稱，全程規避「台灣」兩字，總統蔡英文當時表示「稱謂沒有被矮化」，怎麼沒有任何民進黨立委批評這是「喪權辱國」？如果參與WHA是錯的，為何民進黨要開記者會表示「WHA需要台灣，台灣需要WHA」？總統為何要狂發10則推特？衛福部為何要說「會努力到最後一刻」？

今日陸委會主委張小月受訪表示「我們從來就不能接受大陸提出的所謂一中原則，希望陸方面對現實，務實面對中華民國存在的事實。我們參加WHA是從醫療衛生角度出發，跟政治沒有任何關係，WHA需要台灣，台灣也需要WHA。」

據《美聯社》報導，21日在瑞士參與WHA的中國國家衛生和計劃生育委員會主任李斌，在開幕式前夕表示，是民進黨拒絕承認一中原則，摧毀了台灣參加WHA的願景，導致了台灣今年首度無法以觀察員身份參加大會。

(中時電子報)