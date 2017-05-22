半夜大哭求助要葬老父 3里長險受騙
新竹市3名里長日前半夜接獲自稱里民的求助，指其父親安置太平間，沒錢籌措喪葬費，希望里長幫忙出資5000元協助，里長們看他可憐，幫他聯絡喪葬業者，不料趕到醫院卻找不到人，還轉往鄰近醫院搜尋，忙了整晚才知道被騙。
「這年頭什麼騙術都有！」喪葬業者嘆口長氣，指該名年約40多歲，自稱姓孫的騙子半夜到里長家按門鈴，一把鼻涕一把眼淚泣訴父親驟逝，因沒錢辦喪事，只好將大體暫留醫院太平間，每天要收1000元冰存費，實在湊不出錢才會找里長幫忙。
孫男還煞有其事指著時鐘，表示再過幾分鐘就要過午夜，醫院又要再收1000元，再不去醫院處理就來不及了，希望里長能急借5000元讓他付錢給醫院。
里長聽到後也為他焦急，暫時安撫後代為聯繫熟識的殯葬業者，請業者趕往太平間處理，相關費用可先墊付或向社會處申請補助，請孫男先回醫院等候。
殯葬業者獲悉後開著車和里長趕到醫院，打電話聯繫孫男卻發現是空號，到太平間詢問也沒找到人，院方告知根本沒有姓孫的死者，里長不放心，又轉往鄰近幾間醫院詢問，輾轉一夜才證實被騙。
據悉，由於里長未被騙到錢，目前傾向不報案，但目前已有3名里長接連遇到相同情形，幸好當下皆未交付現金，消息在里長圈內傳開，不禁感嘆「好心也不能掉以輕心」。
(中時)
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