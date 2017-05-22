阿里山森林鐵路 預計推出郵輪式列車
阿里山森林鐵路本線目前復駛嘉義至奮起湖，原預訂104年12月25日全線(嘉義–阿里山) 復駛營運，卻在通車前在58公里（42號隧道）處，發生嚴重崩塌，再度造成線路中斷，嘉義林管處規劃推出郵輪式列車，採分段旅遊方式帶領國人體驗森林旅遊。
多災多難的阿里山森林鐵道全線原本要在104年底通車營運，沒想到一場崩塌再度把通車美夢擊毀，更造成國人前往阿里山旅遊的交通只剩下公路可通行，使原本已有虧損的阿里山森林鐵路本線雪上加霜。
嘉義林管處在森鐵修復期間，為了不讓國人遺忘阿里山森林鐵路，因此推出2段「奮起湖至十字路段暨屏遮那至神木段」郵輪式列車，加強推廣區間深度旅遊，可使國人對阿里山的印象不再只有森林遊樂區內的神木、日出及雲海等景觀。
這兩段各有其特色，奮起湖至十字路段，十字社區在阿里山公路未開通前，是平地前往阿里山的古道中途站，同時也是阿里山鄉來吉、達邦、特富野等部落古道交會的重要交通樞紐。嘉義林管處也改善了十字車站的站台及涼亭，透過郵輪式列車、社區林業、社區巡護等計畫，加強社區特色，再運用策略聯盟、生態小旅行等方式，串連為生態旅遊遊程，活絡原住民及周邊社區在地產業、地方人文，發展綠色經濟。
神木至屏遮那段，自屏遮那站第一分道後，鐵路以「Z」字形曲折前進，因而有「阿里山火車碰壁」之稱。暖帶林及溫帶林分界恰位於屏遮那至第一分道間，在此路段遠眺，可遙望大、小塔山，隨著海拔增加，古木參天，景緻迷人。
嘉義林管處副處長楊瑞芬表示，林務局修復期間為加強民眾對森鐵的普世價值特色，預計推出郵輪式列車，提出「奮起湖至十字路段暨屏遮那至神木段」，俟交通部同意復駛即可擇日實施。
(中時)
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