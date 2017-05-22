付帳被插隊飆罵三字經 惡男判拘25日

新竹紀姓男子去年在超商排隊結帳，不滿葉姓男子插隊，竟破口大罵三字經，並怒指「你眼睛瞎了喔！」雙方爆發口角，紀甚至遷怒葉父，大罵「幹XX咧！」隨即跳上機車離去。

葉姓父子不堪受辱，抄下機車車牌並報警提告，地院法官認定被告公然侮辱犯行明確，由於事後未達和解，判拘役25日，得易科罰金2萬5000元。

(中時)