內神通外鬼 手機商遭假車禍打劫
23歲陳姓男子與同夥以假車禍方式搶劫1名手機商，挾走載有122台智慧型手機、219萬現金，總價值逾400萬元的車輛。警方抽絲剝繭，調閱沿線230餘處監視器，發現陳男與另5名同夥，其中有人為手機商的下游通訊行老闆、員工，內神通外鬼洩漏其路線與作息，警方22日循線將6名犯嫌全數逮獲，追回全數手機及100餘萬現金。陳姓主嫌供稱，缺錢還債才會行搶，6人訊後被依加重強盜罪嫌移送偵辦。
警方調查，陳男等6名犯罪集團，分工精細，有人負責提供車輛、接應，也有人負責事先勘查、研究作案路線。陳男與另名共犯在本月10日時，尾隨手機商的車輛，趁其到通訊行收受貨款及貨物後，準備返回台北公司之際，在桃園市中壢區民權路一帶，以贓車連撞車輛3次，直到手機商下車理論後，拿出辣椒水噴灑臉部，並以電集棒將其打倒在地，再劫走車子，揚長而去。
警方調閱沿線230餘處監視器畫面，查獲陳姓主嫌常出沒於新竹市香山區一帶，17日當天將其拘提到案，並起出100多萬元現金與智慧型手機，22日陸續將其他共犯查緝到案。警方說，陳嫌聲稱已將部分現金還債，正在追其金流。
(中時)
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