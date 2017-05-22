湯姆漢克斯搭檔巨石強森 宣布選2020美國總統
奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）向來致力於提倡人權，他曾多次公開反對美國總統川普的不當言論，日前更有美國論壇網站公開建議湯姆漢克斯出來選總統，不過就在湯姆漢克斯日前出席綜藝節目《週六夜現場Saturday Night Live》時，竟無預警宣布2020美國總統大選。
湯姆漢克斯近期忙宣與艾瑪華森（Emma Watson）主演新片《直播風暴》，日前他出席美國綜藝節目《週六夜現場Saturday Night Live》時，竟無預警宣布即將與巨石強森（The Rock）搭檔共同競選2020年總統大位，出任巨石強森的副手。
湯姆漢克斯逗趣說:「美國需要我們，我們將主攻中年人選票，因為我拍過10部關於戰爭的電影」，儘管湯姆漢克斯立刻澄清是開玩笑，不過狂言一出立刻引發討論。
(中時電子報)
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