潭子農會直送綠竹筍 駝背矮肥為上品

白領筍農蘇武吉持長刀「刺」筍，聽到清脆一聲，筍面應聲斷裂。（王文吉攝）

筍農蘇武吉種植的綠竹筍個個頭好壯壯。（王文吉攝）

氣候濕熱，下雨多後，綠竹筍紛紛「出筍」，今年因雨水少，產季遲到1個月。（王文吉攝）

綠竹筍如何挑？專家建議「頭大短身、彎腰駝背才是上品。」（王文吉攝）

潭子區共種植220公頃烏殼綠竹筍，年產量約40萬台斤。（王文吉攝）

潭子區農會總幹事林淑茵推薦當地綠竹筍，筍質白皙細緻，建議筍頭切面寬大為優。（王文吉攝）

綠竹筍口感細緻甜脆，適合做成冷筍沙拉，清涼食用最為消暑。（王文吉攝）

採筍長刀一鏟，綠竹筍應聲而起。（王文吉攝）

潭子區農會推出3台斤盒裝綠竹筍，前一天預約，隔天現採運送。（王文吉攝）

端午將屆，透心涼的冷筍也進入盛產期，潭子區共種植220公頃烏殼綠竹筍。今年因雨水少，產季遲到1個月，產量也略減，價格比往年同期上揚1成，潭子區農會建議宜選擇筍面寬大、筍身彎如牛角，筍尖偏黃，才是好筍。

白領筍農、潭子蔬菜第9班班長蘇武吉帶著長刀，進入竹園，銳利目光一掃，發現土面稍有龜裂，以筍刀掘開，果然藏著2支嫩筍，而且還是「雙胞胎」。蘇武吉說，採筍都在清晨天剛破曉時刻進行，自己種有4分地竹林，位於山腳平地，「筍田」灌溉條件優於坡地。

蘇武吉說明，台中市的竹筍產區集中在潭子、豐原、太平、大坑一帶，潭子聚興里及新田里山區為砂質紅土， 排水性佳，均溫在25度左右，最適宜「出筍」，當地產的綠竹筍白皙細緻，口感尤其甜脆。

潭子區農會總幹事林淑茵表示，潭子區綠竹筍、麻竹筍各種植220公頃及60公頃，產季自每年春分開始持續到10月；今年因雨水少，綠竹筍產期晚了約1個月，直到上週下雨，才大量「出筍」，目前市場價格每台斤約120元，較往年同期高出約10元。

潭子區農會表示，若筍尖發青，表示已產生「紫杉氰醣苷」，吃起來會有苦味，但對人體健康無礙，建議挑選「矮肥筍」，也就是筍尖偏黃，筍頭切面大，形狀略彎者為佳。

綠竹筍現採現吃為佳，清洗後帶殼以冷水煮約40分鐘，起鍋放涼後，置入冰箱冷藏，想吃再去殼切塊，淋上美乃滋，做成冷筍沙拉，冰涼食用最為消暑。

潭子區種植的綠竹筍以「烏殼筍」為主，年產量約40萬台斤。潭子區農會推出3台斤盒裝綠竹筍，時價每盒售價350元，推廣部主任林俊宇表示，農會出售的綠竹筍皆具有吉園圃認證，前一天預約，隔天現採運送，10盒免運費。

(中時)