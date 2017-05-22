MLB》達比修有一流解危功 老虎教頭也讚嘆

達比修有投得跌撞，仍打虎成功斬獲第5勝。(美聯社)

達比修有近5場先發都繳優質內容，但他22日對上大聯盟生涯沒輸過的老虎，卻碰到這支老虎軍的頑強抵抗，跌跌撞撞的用105球才投完5局，失掉2分退場，是本季最短先發局數，不過多次化解危機，連老虎總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)也不禁讚嘆，「達比修能屢屢度過難關，這也是為什麼他是個好投手。」

相較前幾戰威風八面，達比修此役投得辛苦，首局挨金斯勒(Ian Kinsler)的陽春炮失1分後，還被攻占滿壘，但他臨危不亂，霸氣連抓2出局脫困。接著2下他又碰到麻煩，2出局一二壘有人時，被米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)敲安失第2分。隨後老虎4下再靠2支安打進占得點圈，卻沒能再得分數。

「第一局後，我們不乏有上壘者，但就是沒辦法真的給他迎頭痛擊。」阿斯瑪斯說，達比修度過首局亂流後，接連碰上危機毫無懼色，老虎打者們也打得不錯，讓達比修用了不少球數，而未能完成至少6局的投球任務。總計達比修投5局被打5安、失2分，另有7次三振、4保送，最後球隊5比2贏球，他摘下第5勝。

達比修用偏多的105球，主要前2局就用了56球，直到3局後才回復穩定，他認為能率隊奪勝，在2局後適時因應主審嚴謹的好球帶做出調整，是其中一個主因。而他此役奪勝後，對戰老虎取得7勝0敗佳績，他謙虛說是運氣使然，「老虎是很強的球隊，打線很能把握機會得分，我想我是運氣好。」

(中時電子報)