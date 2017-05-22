端午節加菜吃水餃 三峽警以行動為受傷退休警加油
端午節將至，不少民眾家裡都會採買或是自個兒包肉粽，但三峽分局卻是加菜請分局員警及隔壁的三峽消防分隊人員一起吃水餃，是為了要幫助雲林因傷退休員警周森勝的家計。
原來原本在雲林縣警局西螺分局警二崙分駐所服務的警員周森勝，因車禍頭部受到重創，好不容易從鬼門關救回一命，2016年他提前退休，一邊復健邊幫太太包水餃，以為持家計。
三峽分局長張錦成獲悉後，除了廣為宣傳向周森勝團購水餃方式，鼓勵同仁可以多多購買外，還特別帶頭訂購了數百顆水餃，在端午節前夕為同仁加菜，以具體行動支持雲林的弟兄。
張錦成表示，希望這份同事愛能傳遞給遠在雲林的周森勝，支持他慢慢好起來。也期待遠從新北三峽而來的加油聲，能帶給他更多正向力量！
(中時)
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