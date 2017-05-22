回應台參與WHA 李斌：須遵照一中原則

大陸國家衛計委22日在官網刊文，指大陸國家衛計委主任李斌在回應世衛大會涉台問題時指出，台灣參與國際組織活動問題，必須遵照一個中國原則處理。在符合一個中國原則的前提下，大陸對台灣參與全球衛生事務做出了妥善安排。她強調，根本不存在所謂「影響台灣民眾健康福祉」、「防疫缺口」的問題。

日內瓦時間5月21日下午16時，第70屆世界衛生大會中國代表團在瑞士日內瓦召開記者會。中國政府代表團團長、國家衛生和計劃生育委員會主任李斌，代表團副團長、中國政府駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、特命全權大使馬朝旭出席記者會。

李斌介紹中國代表團參會的主要活動，今年以來中國政府在醫藥衛生領域開展的國際合作與交流，以及中國在履行國際衛生條例、開展國際應急合作方面的經驗做法等。

記者會上，針對俄通社、鳳凰衛視、美聯社的提問，李斌回應今年中國政府不同意台灣參加世界衛生大會的問題。

李斌說，台灣參與國際組織活動問題，必須遵照一個中國原則處理。在符合一個中國原則的前提下，大陸對台灣參與全球衛生事務做出了妥善安排。

她說，台灣的醫療和公共衛生專家可參加世衛組織相關技術活動，必要時世衛組織可派工作人員和技術專家赴台考察衛生或疾病流行情況，或向台提供醫療和公共衛生技術援助。同時，台灣能夠獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件資訊。 李斌強調，根本不存在所謂「影響台灣民眾健康福祉」、「防疫缺口」的問題。

她稱，台灣同胞是手足兄弟，大陸在解決台灣同胞關心的衛生健康問題上是誠心誠意的，採取的積極舉措是切實可行。

李斌說，如果台灣民進黨當局真正念及台灣同胞的健康福祉，就應當回到一個中國原則、九二共識的基礎上來，這才是造福於民的人間正道。

美聯社報導還提到，李斌表示，因為台灣拒絕承認一中，所以要「摧毀民進黨出席WHA的野心」，過去是由於馬英九政府承認一中原則，所以在世界衛生組織（WHO）特別安排下，中國大陸才同意台灣出席。

(旺報)