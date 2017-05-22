英國版我家小孩有夠多 生完第20兒將封肚

雷德弗一家今年將迎接第20個孩子。（圖摘自東網）

多子多孫多福氣，英國一對夫妻將迎接第20個孩子，堪稱英國版的「我家小孩有夠多」！不過這對夫妻也表示，這是他們生的最後一個孩子。

據《東網》報導，雷德弗（Radford）一家目前有21位成員，現年46歲的諾爾（Noel）和妻子蘇（Sue）育有19個孩子，其中10名是兒子、9名是女兒，年紀最大的孩子已經27歲，最小的還未滿1歲，預計今年9月將迎接新的家庭成員。

雷德弗一家住在英國西北部的蘭開夏郡（Lancashire），儘管每年可獲相關的兒童福利，然而雷德弗夫妻並非完全仰靠政府補助過活，他們經營一間餡餅店養家活口。

雷德弗夫妻稱，19個孩子一頓晚餐可吃掉60條香腸、30隻雞腿和大量的馬鈴薯；因家中僅有一間浴室，傍晚6時最小的孩子先去洗澡，最大的孩子洗完大約晚上9時。

雖然享受大家庭的天倫之樂，但雷德弗夫妻表示，今年將迎來的小生命會是他們最後一個孩子，生完第20個小孩就要「封肚」了。

(中時電子報)