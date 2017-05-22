台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

影片：《時來運轉》林博泰：網球「大小」投注眉角

相信大家還記得今年1月澳網冠軍決賽的經典對決，費德勒與納達爾鏖戰5盤後，逆轉勝奪下生涯第18座大滿貫成為網壇熱門焦點，掌握運彩網球「大小」投注眉角看好2人實力相近買「大」的消費者，相信抱回不少獎金。

運彩網球跟棒、籃、足球一樣，都有「大小」玩法，只要猜中1場比賽2隊的總局數大於或小於運彩所訂定的總分，不論哪隊輸贏，都可抱回獎金。以四大公開賽(澳網、法網、美網、溫布頓)男子單打5盤3勝制為例，網球局數的計算方式，前4盤首先贏得 6 局或 5 比5後先取得2 局領先者贏得該盤，如果雙方 6比6 平手時，則進行搶7決定該盤勝負，前4盤每盤局數最高是13局(6比7，總計13局)，最低是6局(6比0，總計6局)，比賽若打到第5盤6比6除美網進行搶7決勝外，其餘(澳網、法網、溫布頓)則一定要領先 2 局才能勝出(該盤總分無上限)，也就是說2人如果實力相近，每一盤的局數會高，進到第4、第5盤的可能性也相對高，整體局數出現「大」的機會也就跟著提高。

(台灣運彩提供)

以今年澳網男子組準決賽瓦林卡Vs.費德勒、季米特洛夫Vs.納達爾以及決賽納達爾Vs.費德勒為例，由於已經進入準決賽，雙方實力更為接近，3場全數打到第5盤才分勝負，總局數依序為47局、57局及44局，分別均大於運彩開出的大小值(總局數)39.5局、41.5局及41.5局。反之，如果雙方實力差距過大，每盤局數的和相對會較低，而且直落3比賽結束的可能性也較高，因此比賽結果「小」分的機會就會比較高。

法網公開賽即將登場，運彩也會提供單場及場中投注，這個網球「大小」的投注眉角，提供大家參考。

(中時電子報)