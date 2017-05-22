《時來運轉》林博泰：網球「大小」投注眉角
相信大家還記得今年1月澳網冠軍決賽的經典對決，費德勒與納達爾鏖戰5盤後，逆轉勝奪下生涯第18座大滿貫成為網壇熱門焦點，掌握運彩網球「大小」投注眉角看好2人實力相近買「大」的消費者，相信抱回不少獎金。
運彩網球跟棒、籃、足球一樣，都有「大小」玩法，只要猜中1場比賽2隊的總局數大於或小於運彩所訂定的總分，不論哪隊輸贏，都可抱回獎金。以四大公開賽(澳網、法網、美網、溫布頓)男子單打5盤3勝制為例，網球局數的計算方式，前4盤首先贏得 6 局或 5 比5後先取得2 局領先者贏得該盤，如果雙方 6比6 平手時，則進行搶7決定該盤勝負，前4盤每盤局數最高是13局(6比7，總計13局)，最低是6局(6比0，總計6局)，比賽若打到第5盤6比6除美網進行搶7決勝外，其餘(澳網、法網、溫布頓)則一定要領先 2 局才能勝出(該盤總分無上限)，也就是說2人如果實力相近，每一盤的局數會高，進到第4、第5盤的可能性也相對高，整體局數出現「大」的機會也就跟著提高。
以今年澳網男子組準決賽瓦林卡Vs.費德勒、季米特洛夫Vs.納達爾以及決賽納達爾Vs.費德勒為例，由於已經進入準決賽，雙方實力更為接近，3場全數打到第5盤才分勝負，總局數依序為47局、57局及44局，分別均大於運彩開出的大小值(總局數)39.5局、41.5局及41.5局。反之，如果雙方實力差距過大，每盤局數的和相對會較低，而且直落3比賽結束的可能性也較高，因此比賽結果「小」分的機會就會比較高。
法網公開賽即將登場，運彩也會提供單場及場中投注，這個網球「大小」的投注眉角，提供大家參考。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。