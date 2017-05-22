特赦？府方：確保扁照護最重要

前副總統呂秀蓮呼籲蔡英文總統，研議特赦法的適用規定，特赦前總統陳水扁。總統府發言人黃重諺低調回應表示，現階段最重要的工作，就是確保陳前總統能獲得最好的醫療照顧，早日恢復健康。

黃重諺強調，有關是否特赦的議題，蔡英文總統去年選舉前就說過，最大原則是不讓人民在此議題上持續對立，現階段最重要工作就是確保陳前總統能獲得最好的醫療照顧。

(工商)