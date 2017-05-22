腦麻生勤復健、視障生愛音樂 獲柯P親頒模範生
台北市長柯文哲今表揚155位國小模範生，啟智學校洪璿珉患有腦性麻痺，小一入學時只能依靠輪椅，但他樂觀、不畏復健辛苦，現在能用助行器行走，未來希望「能和爸媽一起走遍全世界」；啟明學校陳翰陞雙眼全盲，但因熱愛音樂，不但學鋼琴、參加合唱團，以後更想成為廣播節目主持人或街頭藝人。
柯文哲致詞時表示，模範生頭銜是榮譽也是負擔，是其他同學學習的典範，尤其今年選出的模範生，不見得是在校表現最好，但不少人都是處在挫折、逆境中，仍盡力克服困難，「跌倒不要緊，爬起來再跑就好」。
獲獎者中，啟明學校五年級的陳翰陞是26周早產兒，一出生就在保溫箱住了3個月，也在國內外歷經4次手術，但雙眼仍毫無視力。雖然如此，翰陞笑說，自己喜歡音樂，四年級開始學鋼琴、加入合唱團，每天都在學校練琴30分鐘，回家後也繼續彈電子琴、聽各式廣播節目。
翰陞媽媽張淑娟說，因為視障的關係，從小不會給孩子太多壓力，而是讓他學習自己喜歡的東西。翰陞愛聽廣播新聞或音樂，常常轉述新聞給家人聽，以後除了想當廣播節目主持人，也想考街頭藝人執照，唱歌、表演給大家聽。
綽號「阿蛋」的啟智學校洪璿珉，在師長眼中既樂觀卻又調皮搗蛋，因此被喚作阿蛋。小一剛入學時，因為腦性麻痺影響腦部發育，他只能依靠輪椅代步，但經過多年復健，每天花40分鐘使用「站立架」、助行器，小學六年級的阿蛋已經可以推著助行器自己走路。
啟智學校老師說，復健對孩子來說「很殘忍」，但阿蛋幾乎從不對師長搖手拒絕，偶爾練習累了、站在原地不動，只要爸媽、老師一對他說加油，他又立刻往前走，樂觀以及努力讓大家都很感動。能夠推著助行器走路後，阿蛋最大的希望，就是和爸媽一起去旅行。
大佳國小沈佳柔出身單親家庭，媽媽沈昶如兼2份工作維持家計，但母女倆感情很好，不僅會相約在寒暑假規劃活動、一起出遊，平時佳柔也會幫媽媽做家事，甚至還會準備拿手料理「炒泡麵」給晚下班的媽媽享用。
(中時)
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