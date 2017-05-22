賀吳敦義當選 府：共同完成國家重大改革

對於前副總統吳敦義當選國民黨主席，總統府發言人黃重諺今天代表府方表示恭賀之意，期待未來國民黨在吳敦義帶領下，能共同推動國家完成重大改革工作。

黃重諺表示，台灣是民主國家，所有政黨在守護國家利益，確保人民福祉前提下，對內公平競爭、對外朝野一致是政黨運作鐵律。

他說，特別是在國家告別停滯，開始前進，許多重要改革工作陸續進行的此刻，總統府期待未來國民黨在吳敦義帶領下，能展現對內良性競爭對外團結一致的堅定態度，與所有人民站在一起，推動國家完成重大改革工作。

(工商)