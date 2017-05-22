首獲聘青棒國家隊教練 張泰山：我不是來學習的
中華職棒全壘打紀錄保持人「森林王子」張泰山，日前正式獲中華棒協聘任2017年世界盃青棒賽中華隊代表隊客座打擊教練，這是他職棒引退以來第1次擁有的國家隊教練頭銜，自覺責任重大，但他今(22日)說：「我不是來學習的，而是已經作好了準備 。」
張泰山結束中職20年生涯後，除了赴日本打獨立聯盟，在國內不斷接受邀約奔走全省各地指導基層打擊技巧，對第一次擔任青棒國家隊教練，心態上多了一份責任感。
張泰山表示，過去巡迴指導主要在把經驗傳承給下一代，不過當國家隊教練，更有責任把每一位球員教好，幫助球隊打出好成績。他強調：「所以，我不是抱著學習的心態來當教練，而是已經準備好協助棒協，幫助18U中華隊贏冠軍。」
張泰山似乎「有備而來」擔任青棒代表隊客座打擊教練，「自從決定接下這個任務，除了備妥訓練課表，自己也不斷體驗教學技巧，親自嘗試對球員有沒有幫助，還買了電腦作各種打擊數據分析，我已經作好當教練的準備。」他說。
2017年世界盃青棒賽將於九月在加拿大舉行，中華隊由六月4日落幕的玉山盃全國青棒賽冠軍隊伍取得代表權，張泰山比賽開打就會到比賽現場觀戰，觀察各隊球員狀況與臨場指導，正式開始國家隊客座打擊教練任務。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊
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