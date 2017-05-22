國民黨主席提早交接？洪秀柱：不需要

對於交接期長達3個月，黨內有聲音希望提前交接，吳敦義今受訪時表示，尊重希望提前交接的意見，他明將與現任黨主席洪秀柱見面，但不會主動提這議題，「尊重洪主席」。訪問結束時，他看了看時間。（鄧博仁攝）

洪秀柱今(22)日下午出席世貿展覽會接受訪問，她表示，自己的任期還有2、3個月，還有沒有完成的工作，該做的事要完成，不能不負責任，不會提早交接。(圖/報系資料照)

國民黨主席選舉在5月20日晚間落幕，吳敦義以得票率超過半數當選，今(22)日早上吳敦義接受媒體專訪，關於國民黨主席是否提早交接？表示會再與洪秀柱商量。洪秀柱今天下午受訪表示，原則上會做到8月，並不會提早交接。

對於距離正式接任黨主席還有3個月，立法院黨團總召廖國棟今日再度喊話要黨主席洪秀柱提早交棒。洪秀柱日前受訪表示，這一年擔任黨主席的時間，由於黨產被追殺，花了很多時間在籌畫與募款，的確與國民黨團的接觸較少。吳敦義則早上在媒體專訪時說道，他明天下午要與洪秀柱見面請益，但自己不會主動提起這個話題，若洪秀柱主動提起那才會成為話題，會尊重洪秀柱決定的交接日期。

洪秀柱今日下午出席世貿展覽會接受訪問，她表示，自己的任期還有2、3個月，還有沒有完成的工作，該做的事要完成，不能不負責任。媒體再問及，國民黨內是否會出現不知要聽哪個主席的現象？洪秀柱表示，對口的工作會先行作業，而且吳敦義馬上要擔任主席，對情況應該會有了解。

據中央社報導，外傳洪秀柱將組基金會，她說，未來再說，支持的朋友很多，這股氣不能散；她也呼籲支持者心情沉澱，存在才有價值，存在才能改變，愛黨、希望黨改變就不要離開。

(中時電子報)