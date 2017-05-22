國民黨主席提早交接？洪秀柱：不需要
國民黨主席選舉在5月20日晚間落幕，吳敦義以得票率超過半數當選，今(22)日早上吳敦義接受媒體專訪，關於國民黨主席是否提早交接？表示會再與洪秀柱商量。洪秀柱今天下午受訪表示，原則上會做到8月，並不會提早交接。
對於距離正式接任黨主席還有3個月，立法院黨團總召廖國棟今日再度喊話要黨主席洪秀柱提早交棒。洪秀柱日前受訪表示，這一年擔任黨主席的時間，由於黨產被追殺，花了很多時間在籌畫與募款，的確與國民黨團的接觸較少。吳敦義則早上在媒體專訪時說道，他明天下午要與洪秀柱見面請益，但自己不會主動提起這個話題，若洪秀柱主動提起那才會成為話題，會尊重洪秀柱決定的交接日期。
洪秀柱今日下午出席世貿展覽會接受訪問，她表示，自己的任期還有2、3個月，還有沒有完成的工作，該做的事要完成，不能不負責任。媒體再問及，國民黨內是否會出現不知要聽哪個主席的現象？洪秀柱表示，對口的工作會先行作業，而且吳敦義馬上要擔任主席，對情況應該會有了解。
據中央社報導，外傳洪秀柱將組基金會，她說，未來再說，支持的朋友很多，這股氣不能散；她也呼籲支持者心情沉澱，存在才有價值，存在才能改變，愛黨、希望黨改變就不要離開。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。