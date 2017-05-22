賀陳旦：防酒駕觀念 向下扎根向上擴散

交通部長賀陳旦。（黄世麒攝）

交通部長賀陳旦22日出席「酒前酒後不開車，愛安全回家──全國繪本著色／結局創意競賽」頒獎典禮，希望從教育角度出發，透過與孩子溝通，進而提醒家長酒前酒後不開車，讓不酒駕觀念向下扎根、向上擴散。

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(中時)