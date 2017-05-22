澎湖縣105學年度上學期低收入戶暨虎井、桶盤地區子女就學獎學金名單出爐
澎湖縣馬公市公所秉持獎勵家境清寒及離島地區子女，克服先天環境不良，努力向上成績優異；本學期核定48名成績優秀之學生，頒發獎學金，105學年度上學期低收入戶暨虎井、桶盤地區子女就學獎學金核定名單如下：
◎低收入戶子女就學獎學金：大專院校組（大學及專科），每人6000元，高中職組（高中、高職含五專一、二、三年級）每人3000元，國中組每人2000元。
得獎人員為：大專院校組：陳佳穎、洪靖捷、蔡雅欣、蘇怡美、林文義、陳昱孝、李佳旻、張馨瑋、洪玉真、黃建弘、董依敏、陳彥華、李婕瑜、李佩蓉、蔡宜庭等15人；高中職組：蔡宜彤、蔡依靈、蔡羽婷、鄭筑憶、陳宏昇、鄭百珊、趙正壹、黃伊琳、蔡依潔、黃建彬等10人；國中組：李婕、李慶齡、翁華欣、盧唯芳、舒青㛢、吳明智、鄭筑熙、陳妮君、蔡翔易、陳玉婷等10人。
◎虎井、桶盤地區子女就學獎學金：大專院校組（大學及專科）：每人3000元，高中職組（高中、高職含五專一、二、三年級）每人2000元，國中組每人1500元。
得獎人員為：大專院校組：陳羿君、陳沛筑、陳怡甄、陳暻宇等4人；高中職組：陳胤元、鄭祐昌、陳玉鳯、翁梓斌等4人；國中組：陳品君、陳奕臻、許捷安、劉宗奇、陳炘柔等5人。
馬公市公所將於近期內將獎學金款項匯入各得獎同學帳戶，藉以鼓勵優秀清寒及離島地區學生，繼續努力向上求學精神。
(中時)
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