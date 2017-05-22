大陸致函WHA 府：不正當做法引起極度反感
中國大陸致函WHA各國代表團，聲稱「中國台灣省」不應參加WHA，總統府發言人黃重諺今天發表聲明，強調中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國治下一省，大陸當局如此不正當做法將失去國際社會支持，也會引起全體台灣人極度反感。
在中國大陸施壓下，台灣今年未接到世界衛生大會（WHA）的邀請函，黃重諺表示，對於中國大陸當局致函干擾台灣參與WHA，總統府的立場是「中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國治下一省。」
對於中國大陸當局持續以各種政治理由排除2300萬台灣人於國際健康體系之外，他說，政府無法認同也不會接受，如此不正當做法將失去國際社會支持，也會引起全體台灣人極度反感。
黃重諺強調，健康是普世人權，衛生防疫不該有國界，世界衛生組織（WHO）是世界的WHO，關切與服務是全體人類健康，而不是特定國家政治立場，身為國際社會一份子，台灣人有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，理應被一視同仁，沒有被排除在外的理由，這道理不辯自明。
他表示，台灣不僅堅定參與和貢獻國際社會決心，政府也正積極努力並持續推展深化和各國相關部門合作關係，確保國人健康權益。
(工商)
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