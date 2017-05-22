國立苗栗農工全國決賽　榮獲2項第二2項佳作

國立苗栗農工榮獲全國決賽2項笫二2項佳作。（陳慶居攝）

男女共廁獲得第二名殊榮。（陳慶居攝）

「向日葵行星齒輪商品展示機」作品，增加可看性，同時獲第二名佳績。（陳慶居攝）

國立苗栗農工在全國專業群科專題及創意製作決定中，機械科以「向日葵行星齒輪商品展示機」，電機科以「男女共廁」主題，分別獲得機械群及電機群創意組第二名；另機械科與化工科也各抱回1件佳作。獲獎作品兼顧理論與實用性，在強敵環伺下脫穎而出。

機械科老師黃學志、洪永忠指導楊啟弘、吳秉融、賴佳昱以「向日葵行星齒輪商品展示機」作品，機械群創意組全國第二名，重要在於利用原始的檔案讓地方達到目標；電機科在林高永、楊得明老師指導下，彭國彰、蔡文皓及林峻宇同學以「男女共廁」為題，讓必須使用2.3倍時間的女廁，利用男廁獲創意組全國第二名。

另外，陳奕澄、劉晉瑋、賴鴻翔在黃學志、劉碧雲老師指導下，以「啟發式機件原理教學模組」作品榮獲機械群專題組佳作；化工科江陞蔚、林峻煜、洪淯倫在王淑璟、羅維真老師指導下，以「白殭菌的抗熱旅程」榮獲化工群創意組佳作。

機械科「向日葵行星齒輪商品展示機」作品有別傳統展示機外觀呆板，功能簡單，結合電腦繪圖、機電整合、創客Maker、創新設計、生活應用及美觀實用六大元素。利用SolidWorks電腦繪圖軟體製作，3D列印製作各個零件，創新利用機件原理中的行星齒輪自轉及公轉連動機構，使其更豐富美觀。

電機科「男女共廁」作品將男生部分大號廁所改建為中性廁所，運用程式管控調整使用比例來解決壅塞的問題。廁所使用更具彈性、更符合經濟效益，如廁更安全、更貼心。將男生大號廁所部分改為無性別廁所，以為彈性運用;當女方廁所使用比率高於男方時，中性廁所男方門自動上鎖，僅提供給由女方進入者使用。

(中時)