國立苗栗農工全國決賽 榮獲2項第二2項佳作
國立苗栗農工在全國專業群科專題及創意製作決定中，機械科以「向日葵行星齒輪商品展示機」，電機科以「男女共廁」主題，分別獲得機械群及電機群創意組第二名；另機械科與化工科也各抱回1件佳作。獲獎作品兼顧理論與實用性，在強敵環伺下脫穎而出。
機械科老師黃學志、洪永忠指導楊啟弘、吳秉融、賴佳昱以「向日葵行星齒輪商品展示機」作品，機械群創意組全國第二名，重要在於利用原始的檔案讓地方達到目標；電機科在林高永、楊得明老師指導下，彭國彰、蔡文皓及林峻宇同學以「男女共廁」為題，讓必須使用2.3倍時間的女廁，利用男廁獲創意組全國第二名。
另外，陳奕澄、劉晉瑋、賴鴻翔在黃學志、劉碧雲老師指導下，以「啟發式機件原理教學模組」作品榮獲機械群專題組佳作；化工科江陞蔚、林峻煜、洪淯倫在王淑璟、羅維真老師指導下，以「白殭菌的抗熱旅程」榮獲化工群創意組佳作。
機械科「向日葵行星齒輪商品展示機」作品有別傳統展示機外觀呆板，功能簡單，結合電腦繪圖、機電整合、創客Maker、創新設計、生活應用及美觀實用六大元素。利用SolidWorks電腦繪圖軟體製作，3D列印製作各個零件，創新利用機件原理中的行星齒輪自轉及公轉連動機構，使其更豐富美觀。
電機科「男女共廁」作品將男生部分大號廁所改建為中性廁所，運用程式管控調整使用比例來解決壅塞的問題。廁所使用更具彈性、更符合經濟效益，如廁更安全、更貼心。將男生大號廁所部分改為無性別廁所，以為彈性運用;當女方廁所使用比率高於男方時，中性廁所男方門自動上鎖，僅提供給由女方進入者使用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。