立委網路討論度 邱議瑩靠罵人奪女性第一

今年以來，邱議瑩在網友間的討論度居高不下。（中時資料照／王遠茂攝）

台灣現在不僅總統是女性，國會也有許多女性立委為民喉舌，近來有網路媒體依網友討論聲量列出「立法委員百大口碑排行榜」，在前10名當中有3名女性立委，當中排名最高的，是以「罵人」製造出超高討論度的綠委邱議瑩。

《DailyView網路溫度計》的「立法委員百大口碑排行榜」中，邱議瑩排名第7，也是女性第1名。其他立委多是因為法案、政治事件而被網友提及，但邱議瑩近半年的聲量趨勢中有兩大高峰，其中的最高點是和「罵人」有關。

3月20日，邱議瑩的丈夫、客委會主委李永得外出時被警方盤查，先是李批評「台北市變警察國家」，接著邱也跟著怒嗆警方所為「太瞎」，因而引起網友熱烈反應，更直批她好囂張。

原以為風波即將告一段落，沒想到3月22日邱議瑩又在臉書上嗆「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」，此舉引發的討論度，甚至還高於「李永得遭盤查」一事。

到了4月27日，由於前一天審查「前瞻基礎建設特別條例草案」時，擔任會議主席的邱議瑩在一片混亂中宣布草案初審通過，遭到國民黨立院黨團質疑程序問題，因此帶動了網友們的討論

但這次的風波隨著她迅速於當天在個人臉書承認「在議事處理上的確有不周全的地方」，並表示會重新排定審查議程，迅速告一段落。

※「百大口碑」分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，統計時間範圍為2016年11月23日至2017年05月21日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『立法委員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，以網路討論此主題之聲量與語意情緒來計算排名。

另外調查網友論及該平台時的好評影響力：透過「網路好感度」（註1）、「網路聲量」（註2）、「口碑擴散力」（註3）三指標加權演算，針對主題進行全方位好評影響評估。

*註1 「網路好感度」：透過AI人工智慧語意剖析，測量網友正負意見之比率。

*註2 「網路聲量」：透過大數據關鍵引擎搜尋，觀測網友意見的討論總數量。

*註3 「口碑擴散力」：依據消費者滿意度傳播理論，加權計算口碑內容的擴散程度。

(中時電子報)