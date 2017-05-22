穿涼鞋走紅毯遭轟 暮光女嗆：叫男人穿高跟鞋啊！

克莉絲汀史都華的涼鞋被指不夠隆重。（圖／達志影像）

「暮光女」克莉絲汀史都華先前頂著大光頭現身各大公開活動，這回她現身坎城影展，穿著比較休閒款的涼鞋現身，卻被指說有損影展形象，但她受訪時卻反嗆「那你叫男人穿高跟鞋啊！」相當霸氣。

克莉絲汀史都華日前一改過去中短髮，乾脆剃成小平頭更漂白，帥度破表，加上她的性向，時常成為討論焦點。不過近日她現身坎城影展時，一雙涼鞋卻被說有違國際影展規定，但克莉絲汀也不是省油的燈，反問「那叫男人穿高跟鞋啊！」更說「影展是有服裝規定，如果妳不穿高跟鞋，他們都會很失望，但我覺得不該這樣要求別人，如果不要求男人穿禮服、高跟鞋，那也不該這樣要求我們。」立場相當堅定。

(中時電子報)