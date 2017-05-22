住宅警報器裝錯位置 效果大打折扣

桃園市大溪區圳頂消防分隊，日前和仁文里長邱素月一起到鄰里關懷獨居、弱勢長者。(賴佑維攝)

桃園市大溪圳頂消防分隊，日前和仁文里長邱素月一起到鄰里關懷獨居長者，查看長者家中住宅火警警報器安裝狀況。圳頂消防分隊表示，不少人會把警報器裝在廚房，但該處原本就容易產生煙霧，反而造成警報器誤響。

圳頂消防分隊說，若覺得警報器安裝後容易誤響，可至轄區消防分隊詢問如何正確安裝警報器。此外，應記得電池蓄電量，並定時擦拭警報器，讓警報器在火警發生時發揮效能。因深夜火警容易造成傷亡，若安裝住宅火警警報器，就可以在意外發生前快速預警。

(中時)