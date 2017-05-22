出席自由聯盟會 民進黨籲支持台灣入WHA

各國代表爭看台灣發送的傳單。(圖由民進黨提供)

面對中共打壓我國際空間，民進黨國際部主任羅致政上周五(19日)代表民進黨赴歐洲安道爾出席國際自由聯盟大會，在場遊說聯盟主席Juli Minoves及各國代表，支持台灣加入WHA。

民進黨表示，面對中國北京當局持續打壓，羅致政以具體行動表達，台灣作為國際社會的一份子，台灣人有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，沒有被排除在外的理由。

WHA於5月22日在日內瓦開幕，由於中國施壓，台灣未收到大會邀請。羅致政在國際自由聯盟大會現場，廣發支持台灣加入WHO的傳單，表達WHA需要台灣加入，以實現「健康無國界之分」的目標，得到現場眾多代表的認同與支持。

羅致政並於大會前的執委會中發表英文談話，強調WHO是全世界的WHO，其成立宗旨是服務全體人類健康，不分國籍、地區和人種，更不是特定國家的政治利益；台灣為主權獨立國家，身為國際社會的一員，台灣不應被排除在WHO之外。

國際自由聯盟主席Juli Minoves認同我方的訴求，除在大會閉幕致詞時提到台灣參與WHO的議題，並在會議之後發表主席聲明，公開表示支持台灣參與WHO活動，強調台灣不應遭受歧視性的待遇。

此外，羅致政將在六月的執委會就任國際自由聯盟的副主席，希望能夠在這個具有70年歷史的國際組織中為台灣發聲，爭取更多的國際友誼。

(工商)