陸矮化我「中國台灣省」 外交部：完全不符合事實

針對中國大陸駐日內瓦代表團致各國駐團節略，矮化我國為「中國台灣省」事，外交部表示，中國大陸聲稱我方之參與是基於「一中」原則之基礎上，此係片面的說法，完全不符合事實。

外交部強調，上述此事發生後，已即通電各外館向各界人士妥為說明，並聲明我政府自1997起，歷經多年努力，已獲得國際間普遍肯定及支持台灣有意義參與WHO。

外交部指出，我方於2009年至2016年獲邀參與WHA係在台灣確有需要參與、國際支持台灣參與及兩岸相互釋放善意等因素之下所達成。中國大陸聲稱我方之參與係基於「一中」原則之基礎上，此係片面的說法，完全不符合事實。

外交部說，陸方片面引述聯大2758號及WHA 25.1號兩決議，與台灣專業參與WHO無關，此二決議無法解決台灣2,300萬人民健康權益問題。

外交部表示，我政府重申，只有我政府才能在國際組織代表全體國民，並為2,300萬台灣人民的健康負起責任。以政治理由排除台灣參與，不但違反WHO憲章，也剝奪台灣人民的權利。我方期盼WHO及相關各方，正視台灣參與WHA的正當性與重要性，同心協力維護全球健康人權與防疫無缺口。

(旺報)