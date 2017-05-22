日媒：6日本人遭中國以間諜罪逮捕

大陸海南省三亞市的軍用港是中國南方極為重要的海軍基地。圖為2014年參加環太平洋軍演的中國大陸海軍編隊在三亞軍港出發。（圖／新華社）

日本媒體報導，今年3月在山東省與海南省被拘留的6名日本男子已確認被大陸國家安全局逮捕，罪名是從事間諜行為。

共同社報導說，日本政府相關人士透露，今年3月在山東省和海南省共有6名日本男子遭中國大陸以危害國家安全為由拘留。其中在海南省拘留的3名男子年齡在20至50多歲之間，他們是接受有關溫泉開發相關工作的委託而於3月底前往海南省。目前被中國拘留。

共同社說，山東與海南兩省擁有中國海軍港口等設施，因此可能是被認為參與了間諜行為。

大陸媒體指出，2014年和2015年分別實施了將間諜行為定義更為具體化的《反間諜法》和《國家安全法》，間諜行為最高可處死刑。北京市政府今年4月起加強打擊力度，實施了對舉報間諜行為的獎勵措施，日本外務省也曾提醒各方注意。

《中國經濟網》指出，中國從2015年起至2016年底，接連以參與間諜行為涉嫌危害國家安全等為由，拘留了日本籍男女共5人。這5人包括一名來自札幌的男性、一名來自愛知縣的50餘歲男子在浙江被捕、50餘歲來自神奈川縣的朝鮮族男子在遼寧丹東被捕、一名50餘歲女性在上海被捕，另外還有在2016年7月被捕的日中青年交流協會理事長鈴木英司。

(中時電子報)