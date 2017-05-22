海豚遭切割斷尾 民眾直呼心痛
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天(22日)上午在三仙台東北側礁岩上驚見1隻斷尾已死亡的海豚，緊急連繫中華鯨豚協會及海巡單位前往查看，經鯨豚協會人員研判，死亡海豚為常見的瓶鼻海豚。
這條海豚的傷口，明顯是遭利刃切割，有民眾說，看了讓人好心痛！是誰那麼殘忍？
東管處表示，這條海豚可能因尾部卡住海上作業船隻的漁網，漁民為順利取回漁網，將尾切斷；中華鯨豚協會已派人將這隻斷尾海豚帶回台北，進行後續處理。
東管處對此行為深表痛心，另依野生動物保育法第41條，未經許可獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金，呼籲民眾保護生態，共同愛護海洋資源。
(中時)
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