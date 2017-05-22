執行白沙屯媽祖勤務休克 蔡巡官昏迷20天 奇蹟式甦醒
通霄警分局蔡姓巡官，3月9日於白沙屯媽祖回鑾值勤時，突休克致無生命跡象，送大甲光田醫院積極搶救，昏迷指數由3進步至8分，20天後奇蹟式清醒，目前已能步行、緩慢說話，22日在醫院親自寫下「謝謝大家的關心」，更向太太說聲「辛苦了！」
蔡巡官2月26日曾因昏倒送醫發現心衰竭、心律不整，原本安排健康檢查，卻在白沙屯媽祖回鑾值勤時無故休克，昏迷指數3已無生命跡象，經大甲醫療團隊治療後，已進步至8分，但仍呈現半昏迷狀態，後來評估採用低溫療法。
神經外科主任林牧熹表示，病人腦部影響清醒度的重要神經，因缺氧產生病變，決定施以低溫療法讓腦部受損降低；心臟內科醫師吳星輝研判，係因心肌病變致心跳停止，蔡巡官的病程評估屬於急性心肌炎造成。
「昏迷20天後奇蹟式甦醒，激動地哭了！」蔡太太說，在加護病房的每一天，都去祈求白沙屯媽祖保佑，雖然先生昏迷不醒，仍天天傳line加油打氣，也許就是這股無形的力量，加上醫療團隊的努力治療，終於喚醒了先生。
經過2個半月以來的治療，蔡巡官已於13日出院返家，目前能步行、寫字、緩慢的言語應答，一切都在逐步復原中，22日他在醫院親筆寫下「謝謝大家的關心」，更向辛苦的妻子說聲「辛苦了！」蔡妻也希望他日後要好好復健、早日讓身體康復。
(中時)
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