板橋四汴頭社區 老人銀髮共餐看表演

板橋區長林敬榜和市議員何博文與老人共餐。（王揚傑翻攝）

「旺年天團｣為長者表演歌唱和魔術。（王揚傑翻攝）

板橋四汴頭社區發展協會響應新北市政府推動的老人共餐服務，從2014年3月起採免付費原則舉辦共餐活動，深受社區長者歡迎，目前已有100位長者參加。

板橋四汴頭社區發展協會榮譽理事長張介龍表示，社區固定每月於信義公園活動中心辦理2次共餐，目前協會社區志工20位分3組輪流採買、煮飯、炒菜及各項服務，志工們抱著歡喜做的心情而樂此不疲。

板橋區長林敬榜表示，公所配合市府老人共餐及動健康政策，積極輔導各單位舉辦老人共餐，並且免費提供場地減少協會共餐的開支，目前統計截至4月止板橋區已成立94處老人共餐據點及51處銀髮俱樂部，數量為全市之冠，這些共餐點遍及在鄰里巷弄間，大受社區老人歡迎，進而凝聚鄰里社區的向心力。

今天（22日）公所邀請新北市替代役役男公益表演團體「旺年天團｣為長者表演，表演內容有歌唱、互動魔術表演及健康資訊推廣等，讓年輕替代役朋友有機會為銀髮族貢獻一分心力，也讓長者欣賞到精彩的表演。

(中時)