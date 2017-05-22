校安亮紅燈！國小教室遭不明人士搗亂

校園安全又亮起紅燈！宜蘭市南屏國小2年級的教室，在連續兩天假期，遭不明校外人士侵入，但學校的監視器卻又恰巧故障，有家長擔心，萬一是有心人士放置爆裂物等危險物品，孩子的安全堪慮。

宜蘭市南屏國小2年忠班的師生，今(22)天一早要進入教室時，發現教室內遭人入侵，地上留有許多垃圾，還有一坨看似狗大便的穢物，黑板上則寫了一些不堪入目的髒話詞彙，老師怕小朋友會嚇到，趕緊動手清理打掃，讓孩子能安心地順利上課。

由於學校的監視器發生故障，無法看到入侵者的身份，但校方研判這應該只是惡作劇，加上沒有財物損失，教學器材也沒有被破壞，因此沒有報警處理，但已在中午時向教育處做校安通報。

有家長得知此事後表示，這次還好只是在教室內發現狗大便，如果是有心人士故意在教室內放一些奇奇怪怪的物品，甚至是爆裂物，孩子們又不懂得自我保護，極有可能會發生難以挽回的憾事，學校的校園安全措施顯然有待加強。

校方表示，政府實施一例一休之後，駐校安全人員的人力無法因應，如果要找保全人員協助，一來緩不濟急，二來經費也有問題，至於監視器故障的問題，則會立即修復改善。

宜蘭縣政府教育處長簡菲莉表示，她得知此事後，立即指示處內透過校園通報系統，對縣內的國中、小全部清查一遍，務必要確認電子圍籬及監視系統都能正常運作發揮功能。

簡菲莉也提醒各校，要與周邊社區、住戶保持良好互動，請學校的鄰居「雞婆」一點，幫忙觀察校園狀況，一旦發現有問題，能夠協助回報，找人處理。

(中時)