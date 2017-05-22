販毒集團成員夫妻、母女檔 高刑大一舉逮獲

綽號「姐仔」的37歲許姓女毒品中盤商，找蔡姓母女檔、謝姓夫妻檔等藥頭組販毒集團，在北高雄一帶販賣毒品，高市刑大日前兵分多路將集團一網打盡，還順勢抓到6名毒蟲，查扣343公克海洛因、29公克安非他命及現金50萬元，全案依毒品罪將11人送辦。

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(中時)