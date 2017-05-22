酒後口角！妻從2樓跳樓 丈夫跟著跳

張女跳樓後，警消前往救援。（葉書宏翻攝）

夫妻吵架後雙雙跳樓，所幸送醫後無大礙。(影音來源/youtube帳號:中時電子報)

28歲張姓女子今（22日）上午6時許，酒後與27歲黃姓丈夫發生爭吵，張女一怒之下從2樓跳下，黃男也跟著一起跳，所幸兩人僅輕傷，送醫後無礙，詳細墜樓原因待進一步釐清。

據悉，夫妻兩常因照顧新生兒壓力及家庭相處問題發生爭吵，張女今早返回新北市中和區住家時發現大門遭反鎖，遂透過小貨車攀爬進屋，與丈夫一見面就開始爭吵，張女憤而從2樓跳下，黃男見狀也跟著一起跳，所幸警消到場後兩人僅身體多處疼痛，送醫後無生命危險。

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(中時)